Балябин Василий Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балябин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 456. БАЛЯБИН, ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ, 53 л. Гр. Осташковск. у., Щучинск в., д. Большого Веретья; — Н. С. 8 р-на Осташковск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 2 авг. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.