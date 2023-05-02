Балябин Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалябин Василий Матвеевич

Балябин Василий Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балябин
Имя
Василий
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
02 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
456. БАЛЯБИН, ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ, 53 л. Гр. Осташковск. у., Щучинск в., д. Большого Веретья; — Н. С. 8 р-на Осташковск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 2 авг. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.