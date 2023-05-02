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Сосновская Мария Францевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сосновская
Имя
Мария
Отчество
Францевна
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
29121. СОСНОВСКАЯ, МАРИЯ ФРАНЦЕВНА, 22 л. Гр. Шавльск. у., Груздовск. в., д. Волдамы; — Н. С. Выборгск. р. 1 отд. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 2 г. Исп. 4 сент. 920.

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