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Сорокин Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сорокин
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 май 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8009. СОРОКИН, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 25 л. Гр. бывш. Режицк. у., Ружинск. в., д. Дискады; — Н. С. 1 Городск. р. 5 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 6 мая 921.

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