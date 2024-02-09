Лялихин Гавриил Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лялихин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 104979. ЛЯЛИХИНЪ, ГАВРІИЛЪ КИрилловъ (онъ же Садиковъ), 43 л. К. Весьегон. у., Антоновск. в., д. Андрюшина; — Кашин. О. С., 21 Мая 911, 1654² У., арест. отд. 1 г. Исп. 16 Іюля 911. | 904 67588 567 У. | 11 Іюня 902 г. У. Чл. О. С. по Весьгон. у., 170¹ и 172 М., тюр. 4 м.
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