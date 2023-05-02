Тимохин Егор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимохин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139923. ТИМОХИНЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣлев. у., Новодалецк. в., д. Боровой, 46 л.; — Екатеринослав. О. С., 134, 135, 149 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 21 Сент. 909. | 904 54559 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. 82259.
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