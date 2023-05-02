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Тимохин Егор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимохин
Имя
Егор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139923. ТИМОХИНЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣлев. у., Новодалецк. в., д. Боровой, 46 л.; — Екатеринослав. О. С., 134, 135, 149 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 21 Сент. 909. | 904 54559 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. 82259.

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