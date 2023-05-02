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Чеблоков Григорий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чеблоков
Имя
Григорий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 343
Источник
Скан
Оригинальная запись
11874. ЧЕБЛОКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 21 г., Козельск. у., Сухиничск. в. Н. С. 4 уч. Козельск. у. Ст. 176, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 13/ХІІ—26.

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