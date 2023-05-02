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Молодцов Александр Прохорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Молодцов
Имя
Александр
Отчество
Прохорович
Дата исполнения приговора
12 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
5958. МОЛОДЦОВ АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВИЧ, 33 л., рд. в Витебск. г. и у., Селютск. в., с. Поротькова. Псковск. Губсуд. Ст. 105, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 12/І—26.

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