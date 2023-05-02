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Павлов Александр Александро­вич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Александр
Отчество
Александро­вич
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6234. ПАВЛОВ. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРО­ВИЧ, 33 л. Гр. Боровичск. у., Белавинск, в. и д.;— Р. Т. Октябрьск. ж. д. Мошеннич., лиш. св. 3 г. Исп. 23 сент. 920.

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