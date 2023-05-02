Павлов Александр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6234. ПАВЛОВ. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 33 л. Гр. Боровичск. у., Белавинск, в. и д.;— Р. Т. Октябрьск. ж. д. Мошеннич., лиш. св. 3 г. Исп. 23 сент. 920.
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