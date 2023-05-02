Копылов Василий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Копылов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 02 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5828. Копылов Василий Яковлев., 42 л., Тульск. г. и п., д. Толокнеево. Н. С. Лаптевск. р. Тульск. г. Ст. 180 п. "в" (ст. р.), л. с. 2 г. 4 м. 2 янв. 927.
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