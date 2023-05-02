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Абинштейн Самуил Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абинштейн
Имя
Самуил
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
12558. АБИНШТЕЙН, САМУИЛ МОИСЕЕВИЧ, 27 л. Гр. г. Ивангорода; — Н. С. при М. Ч. К. Спекуляц., лиш. св. 5 л., с зач. 25 д. пр. з. Исп. 14 дек. 920.

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