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Бредихин Сергей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бредихин
Имя
Сергей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
836. Бредихин Сергей Петрович, 17 л., Старооскольск. у., Долгополянск. в., д. Завалишино. Н. С. 2 уч. г. Архангельска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 15/ХІІ—26.

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