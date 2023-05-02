Кузнецов Николай Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32846. КУЗНЕЦОВЪ, НИКОЛАЙ СТЕПАновъ. Мщ. г. Устюга, 32 л.; — У. Чл. О. С., по Устюг. у. (во 2 р.), 1 п. 12, 8 п. 14, 14², 15, 16, 169, 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М., тюр. 1½ г. Исп. 20 Окт., счит. ср. съ 12 Марта 905 (Вѣр.). | 903 33202 169 М.
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