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Архангельский Иван Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архангельский
Имя
Иван
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
44965. АРХАНГЕЛЬСКІЙ, ИВАНЪ ГЕРАсимовъ. Лиш. ос. пр., сн. псаломщ. изъ мщ. г. Сызрани, 43 л., рд. въ с. Канасовѣ, Парапеевск. в., Алатыр. у.; — Симбир. О. С. (въ 4 р.), 2 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 2½ г. Исп. 21 Мая 905. | 902 103958 1655 У. | 99 45886 1655 У. | 900 85772 1655 У.

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