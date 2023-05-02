Безпалько Павел Иванев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безпалько
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129984. БЕЗПАЛЬКО, ПАВЕЛЪ иваневъ. Каз. Бѣлинск. в., Кобеляк. у., 17 л.; — Полтав. О. С. 12 Сент. 909, 140, 13 и 1 ч. 1647 У., тюр. 4 м. Исп. 30 Сент. 909.
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