Балобанов Спиридон Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балобанов
- Имя
- Спиридон
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129823. балобановъ, спиридонъ Семеновъ. К. Елабужск. у., в. и с. Качки, 31 г.; — Елабужск. У. С. 21 Янв. 909, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 1 Окт. 909. | 97 440 170 М.
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