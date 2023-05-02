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Балобанов Спиридон Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балобанов
Имя
Спиридон
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129823. балобановъ, спиридонъ Семеновъ. К. Елабужск. у., в. и с. Качки, 31 г.; — Елабужск. У. С. 21 Янв. 909, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 1 Окт. 909. | 97 440 170 М.

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