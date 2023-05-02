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Васин Дмитрий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васин
Имя
Дмитрий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
1023. Васин Дмитрий Петрович, 35 л., Тульск. г., Богородицк. у., Волово-Карасевск. р., д. Любучино. Н. С. Волово-Карасевск. р. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13/ІХ—26.

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