Федоров Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Григорий Тимофеевич

Федоров Григорий Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Григорий
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
29812. ФЕДОРОВ, ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 62 л. Гр. Нижне-Тагильск. у., а. Баранчинского; — Н. С. 5 уч. Алапаевск. у. Спекуляц., лиш. св. 5 л. условно, по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 16 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.