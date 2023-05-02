Бормина Александра Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБормина Александра Александрова

Бормина Александра Александрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бормина
Имя
Александра
Отчество
Александрова
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130250. БОРМИНА, АЛЕКСАНДРА АЛЕКсандрова. К. Карсун. у., в. и с. Горинокъ, 15 л., рд. въ г. Симбирскѣ; — Г. С. 2 уч. г. Симбирска 11 Сент. 909. 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. дяди. Дѣло № 744—909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close