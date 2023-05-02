Бормина Александра Александрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бормина
- Имя
- Александра
- Отчество
- Александрова
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130250. БОРМИНА, АЛЕКСАНДРА АЛЕКсандрова. К. Карсун. у., в. и с. Горинокъ, 15 л., рд. въ г. Симбирскѣ; — Г. С. 2 уч. г. Симбирска 11 Сент. 909. 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. дяди. Дѣло № 744—909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.