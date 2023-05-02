Вицуп Юр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вицуп
- Имя
- Юр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21480. ВИЦУПЪ, ЮРЪ ЯКОВЛЕВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Фридрихштадтск. у., Дубенаск. в., 34 л.;—Митав. О. С., 169 и 170 М., 2 и 4 п. 134, 135, 149, 152 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 13 Дек. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 906 г. № 47179. 20 Сент. 904 г. М. С. 1 уч. Фридрихштадтъ-Иллукск. окр., тюр. 4 м. 903 11280 169 М. | 902 94823 169 М.
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