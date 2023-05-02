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Кудрявцев Сергей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцев
Имя
Сергей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
01 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
16285. КУДРЯВЦЕВ, СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 50 л. Гр. Калязинск. у.; — Н. С. Бровного уч. г. Москвы. Покупка крад., лиш. св. 3 г. Исп. 1 июня 920. | 909 52789 1655 У. | 901 12738 169 М. | 902 14186 169 М.

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