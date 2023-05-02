Кудрявцев Сергей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудрявцев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16285. КУДРЯВЦЕВ, СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 50 л. Гр. Калязинск. у.; — Н. С. Бровного уч. г. Москвы. Покупка крад., лиш. св. 3 г. Исп. 1 июня 920. | 909 52789 1655 У. | 901 12738 169 М. | 902 14186 169 М.
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