Александров Федор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 152. АЛЕКСАНДРОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 61 г. Гр. Звенигородск. у., Лучинск. в., д. Скрябино; — Н. С. 2 уч. Звенигородск. у. Угрозы, лиш. св. 6 м. Исп. 9 Февр. 920.
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