Зяббаров Миасар Абдуллин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зяббаров
- Имя
- Миасар
- Отчество
- Абдуллин
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50949. ЗЯББАРОВЪ, МІАСАРЪ АБДУЛЛИНЪ (онъ же Гафуровъ). К. Казанск. г., Спасск. у., Алексѣевск. в., д. Нижней-Алексѣевки, 33 л.; — Саратов. С. П., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 8 Дек. 908. | 903 86460 1655 У. | 900 92164 286 и 1647 У. | 98 36037 169 М. | 98 14168 172 М.
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