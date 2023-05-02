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Ложкина Наталия Пименовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ложкина
Имя
Наталия
Отчество
Пименовна
Дата исполнения приговора
24 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
26028. ЛОЖКИНА, НАТАЛИЯ ПИМЕНОВНА, 44 л. Гр. Верхне-Уральск. у., Карагайск. в.; — Н. С. 4 уч. г. Челябинска. Самогон., пр. р. 18 л. Исп., 24 июня 920.

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