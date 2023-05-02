Пустовойтенко Степан Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пустовойтенко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10887. Пустовойтенко Степан Филиппович, 21 г., Екатеринославск. г., Александровск. у., с. Федоровки. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 60, 1 ч. 179, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 23 авг. 926.
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