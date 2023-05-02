Игнатьев Николай Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15494. ИГНАТЬЕВ, НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Великолуцк. у., Вяземск. в., с. Батнина; — Н. С. 1 р. 3 отд. г. Петрограда. Разгром, лиш. св. 3 г. Исп. 3 дек. 920. | 917 2109 172 М. | 908 55151 177 М. | 916 21486 169 М. | 907 28302 169 М.
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