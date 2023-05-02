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Игнатьев Николай Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Игнатьев
Имя
Николай
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
15494. ИГНАТЬЕВ, НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Великолуцк. у., Вяземск. в., с. Батнина; — Н. С. 1 р. 3 отд. г. Петрограда. Разгром, лиш. св. 3 г. Исп. 3 дек. 920. | 917 2109 172 М. | 908 55151 177 М. | 916 21486 169 М. | 907 28302 169 М.

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