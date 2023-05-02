Шарманов Федор Антипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарманов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Антипович
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8150. ШАРМАНОВ, ФЕДОР АНТИПОВИЧ, 21 г. Гр. Суздальск. у., Яневск. в., д. Ив.-Шуйского; - Н. С. 6 уч. Суздальск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 19 марта 919.
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