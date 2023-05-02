Пугнин Яков Аполлонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пугнин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Аполлонович
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27971. ПУГНИН, ЯКОВ АПОЛЛОНОВИЧ, 33 л. Гр. Тамбовск. у., Мало-Талинск. в., с. Столового; — Н. С. 1 Городск. р. и отд. г. Петрограда. Спекуляц., лиш. св. 1 г. Исп. 15 июля 920.
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