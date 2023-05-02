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Барановский Илья Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барановский
Имя
Илья
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
12 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
100781. БАРАНОВСКІЙ, ИЛЬЯ АНДРЕевъ, 30 л. Администр.-сс. изъ к. Якутск. окр., в. и с. Павловскаго, рд. въ г. Иркутскѣ; — Иркутск. О. С., 8 Іюня 911, 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Іюля 911. | 8 Апр. 96 г. Иркутск. Губ. С., 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. 8 м.

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