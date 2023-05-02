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Ситников Антон Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ситников
Имя
Антон
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
23 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 321
Источник
Скан
Оригинальная запись
11856. Ситников Антон Гаврилович, 22 л., Тульск. г., Епифанск. р., с. Козлова. Н. С. Епифанск. р. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 23 янв. 926.

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