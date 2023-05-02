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Биленький Трофим Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Биленький
Имя
Трофим
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
130052. БИЛЕНЬКІЙ, ТРОФИМЪ григорьевъ. К. Новоградволын. у., в. и м. Любари, 31 г.; — Кіевск. С. П. 12 Авг. 909, 1062 и 1068 Акц. У., тюр. 2 м. Исп. въ Сент. 909.

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