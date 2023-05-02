Лейн Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лейн
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16671. ЛЕЙН, ИВАН ИВАНОВИЧ, 26 л. Гр. Никольск. у., Опаринск. в., переселенец 123 уч.; — С. 17 стр. зап. п. Кража, лиш. св. 1 г. и 2 м. Исп. 28 июля 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.