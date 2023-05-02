Майстерек Ян Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Майстерек
- Имя
- Ян
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84503. МАЙсТЕРЕКЪ, ЯНЪ СТАНИСЛАвовъ, 17 л. К. Гарволин. у., гм. Клочевъ, д. Боруцоха, рд. т. же у., гм. Соболевъ, въ д. Корытница; — Гм. С. 1 окр. Ново-Александрійск. у., 15 Апр. 911, 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 30, счит. ср. съ 15 Апр. 911. | 909 67571 169 М.
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