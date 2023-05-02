Сенчуров Петр Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сенчуров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28646. СЕНЧУРОВ, ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Горецк. у., Ничипоровичск. в., д. Доманы; — С. 2 зап. арт. бриг. г. Москвы. Кража, пр. р. 1 г. условно.
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