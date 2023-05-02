Бакланов Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакланов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129793. БАКЛАНОВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІевъ. Мщ. пос. Азова, Ростов. (на/Д.) окр., 28 л.; — М. С. 1 уч. 1 Донск. окр., 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Авг. 909.
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