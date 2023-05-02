Иванов Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3128. Иванов (он же Моисеев) Василий Иванович, 29 л., Старорусск. у. Городецк. в. Н. С. 2 уч. Старорусск. у. Ст. 88, лиш. св. 1 г. 5 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13/ХІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.