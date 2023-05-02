Мурашкин Дмитрий Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурашкин Дмитрий Назарович

Мурашкин Дмитрий Назарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мурашкин
Имя
Дмитрий
Отчество
Назарович
Дата исполнения приговора
09 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
26992. МУРАШКИН, ДМИТРИЙ НАЗАРОВИЧ, 27 л. Гр. г. Ростова; — Н. С. 1 р. г. Ростова Ярославск. г. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 9 янв. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close