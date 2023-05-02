Смирнов Константин Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 299
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9948. СМИРНОВ, КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, 21 г. Гр. г. Шлиссельбурга; — Р. В. Т. Волжск. обл. водн. трансп. Хищение, лиш. св. 1 г. условно, с зач. 3½ м. пр.
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