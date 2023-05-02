Шмаков Евмений Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмаков
- Имя
- Евмений
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 431
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90324. ШМАКОВЪ, ЕВМЕНІЙ ВАСИЛЬевъ, 39 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ялутовов. у., Верхъ-Суерск. в., д. Большой-Шмаковки; — Екатеринбург. О. С., 12 Марта 911, 13 и 1 ч. 559 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 31 Мая 911. | 908 156488 1653 У. | 900 55877 169 М. | 906 25912 1647 У. | 900 30274 169 М. | 903 83272 1483 У. | 99 78639 169 М. | 902 78703 172 М. (укрыв.). | 900 114883 294 У.
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