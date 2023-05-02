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Бурчиков Павел Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурчиков
Имя
Павел
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1448. БУРЧИКОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ. Гр. Звенигородск. у., Лучинск. в., д. Дубровской; — Н. С. 1 уч. Звенигородск. у. Подлог, нр. р. 6 м. условно.

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