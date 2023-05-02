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Кузнецова Евдокия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецова
Имя
Евдокия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
22 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
25624. КУЗНЕЦОВА, ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 40 л. Гр. Серпуховск. у., Садковск. в. и с.; — Н. С. Ново-Андроньевск. уч. г. Москвы. Торг. самог., лиш. св. 1 г. Исп. 22 марта 920.

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