Крупин Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крупин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25477. КРУПИН, АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 18 л. Гр. Середск. у., Новинск. в., с. Толпычино; — Н. С. 10 уч. Сарапульск. у. Мошеннич., лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. и 23 д. пр. з. условно.
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