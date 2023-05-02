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Ховрин Василий Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ховрин
Имя
Василий
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 499
Источник
Скан
Оригинальная запись
155418. ХОВРИНЪ, ВАСИЛІЙ ЯКОВлевъ. К. Симбирск. г., Ардатов. у., Силинск. в., с. Липовки, 24 л.; — Самарск. О. С. 13 Нояб. 909, 149 и 1642 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 3 Дек. 909. | 905 84588 1468 У. | 902 27911 169 М. | 902 92416 169 М.

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