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Денисов Иосиф Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисов
Имя
Иосиф
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
05 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
2893. ДЕНИСОВ, ИОСИФ СЕМЕНОВИЧ, 23 л. Гр. Алексинск. у., Попковск. в., д. Желудевки; — Н. С. 1 уч. Калужск. у. Укрыв. крад., лиш. св. 8 л., по амн. нак. сокр. на полов. Исп. 5 мая 920.

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