Дроздовский Франц Феликсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроздовский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Феликсов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 93593. ДРОЗДОВСКІЙ, ФРАНЦЪ ФЕликсовъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ дворянъ Ковен. г., рд. въ Новоалександровск. у.; — М. С. 4 уч. Фридрихшт.-Иллукстск. окр., 16 Іюня 911, 16¹ и 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м., съ зачет. 6 м. предвар. заключ. Исп. 16 Іюня 911. | 906 47981 1643 У. | 901 65729 1656 У. | 903 31601 1612 У.
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