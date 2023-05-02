Марамзин Николай Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марамзин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50993. МАРАМЗИНЪ, НИКОЛАЙ тимофѢевъ., Лич. поч. гр., 21 г., рд. Верхотур. у., въ Баранчинск. в. и зав.; — Екатеринбург. О. С., 132, 18, 1651 и 1658 У, и 169 М., по сов. съ приг. сего С. отъ 5 Сент. 906 г., арест. отд. 2½ г. Исп. 24 Марта 907. | 905 14895 1656 У.
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