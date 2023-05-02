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Ивлев Илья Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивлев
Имя
Илья
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
17 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4057. ИВЛЕВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ, 36 л., Воронежск. г., б. Коротоянск. у., Коблинск. в. Н. С. 9 уч. Каменск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. 2 м. П. в. з. с. 17/ѴІІІ—26.

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