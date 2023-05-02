Петрова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Александра Петровна

Петрова Александра Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петрова
Имя
Александра
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
16 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
27641. ПЕТРОВА, АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА, 22 л. Гр. Зубцовск. у., Родненск. в.; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Петрограда. Грабеж, лиш. св. 1½ г. Исп. 16 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close