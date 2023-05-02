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Федорович Степан Федосеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федорович
Имя
Степан
Отчество
Федосеев
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 482
Источник
Скан
Оригинальная запись
154977. ФЕДОРОВИЧЪ, СТЕПАНЪ ФЕдосеевъ (онъ же Федоровъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Уманск. у., Хижнянск. в., с. Безпечнаго, 33 л.; — Уманск. О. С. 29 Сент. 909, 148, 149, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 15243, арест. отд. 2½ г. Исп. 13 Нояб. 909. | 902 18586 1654¹ У. | 900 29774 169 М.

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