Абкаров Баграт Агаджанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбкаров Баграт Агаджанов

Абкаров Баграт Агаджанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абкаров
Имя
Баграт
Отчество
Агаджанов
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
129248. абкаровъ, багратъ агаджановъ. Спр. о семъ лицѣ, напеч. въ вѣд. 909 г. подъ № 112563. счит. недѣйств.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close