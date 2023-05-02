Дудек Франц Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудек
- Имя
- Франц
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46597. ДУДЕКЪ, ФРАНЦЪ КАРЛОВЪ. К. Ченстохов. у., гм. Опатовъ, д. Звѣржинецъ, 27 л.; — Петроков. О. С., 4 п. 134, 135, 149, 271, 823 и 2 ч. 1483 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 27 Апр. 905.
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